Κατερίνα Παναγοπούλου: “Ήταν μια δύσκολη χρονιά στην ενημέρωση”

Η Κατερίνα Παναγοπούλου έδωσε το παρών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το βράδυ της Πέμπτης (2/7) για την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, την οποία διοργάνωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και μίλησε γενικότερα για τις δυσάρεστες ειδήσεις, καθώς επίσης και για την πολιτική επικαιρότητα. Παράλληλα η Κατερίνα Παναγοπούλου αναφέρθηκε και στο επίκαιρο θέμα του Καλοκαιριού που δεν είναι άλλο από τους λαγοκέφαλους, παραδεχόμενη ότι έχει τρομάξει αρκετά.

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“Ήταν μια δύσκολη χρονιά στην ενημέρωση, όπως όλες οι χρονιές. Πλέον οι ειδήσεις είναι όλες δυσάρεστες, πέρα από τους πολέμους που έχουμε διεθνώς και εδώ στο εσωτερικό πάρα πολλές δολοφονίες, δύσκολα πράγματα και στα πολιτικά. Ανυπομονώ πάρα πολύ για να έρθουν οι διακοπές. Δεν έχω κανονίσει ακόμη, το έχω αφήσει χαλαρό… Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι οι… λαγοκέφαλοι. Έχω τρομάξει πάρα πολύ”, είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παναγοπούλου.