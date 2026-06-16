Ζαν Μοντέρο: Αναδείχθηκε καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος στην EuroLeague από την ELPA – Το βραβείο που πήρε ο Γουόκαπ

Ο Ζαν Μοντέρο υπήρξε η αποκάλυψη της σεζόν στην περσινή EuroLeague και τιμήθηκε από την ένωση των παικτών της λίγκας (ELPA) με το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου. Ο γκαρντ της Βαλένθια ήταν εντυπωσιακός και κέρδισε τον ψήφο των συμπαικτών και αντιπάλων στην EuroLeague.

Στο μεταξύ, η Ένωση Παικτών της Euroleague (ELPA), όπως κάθε χρόνο, ανέδειξε, μέσω ψηφοφορίας, τους κορυφαίους της σεζόν, με τον Τόμας Ουόκαπ να κερδίζει το βραβείο “fair play”. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έλαβε το 26% των ψήφων, με την “ELPA” να τονίζει στη σχετική ανακοίνωσή της: «Αναγνωρίζεται η υποδειγματική συμπεριφορά του σε αντιπάλους και διαιτητές και για την προώθηση του πνεύματος του «ευ αγωνίζεσθαο».

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Ο Τορνικε Σενγκέλια πήρε το βραβείο του «πιο αξιοσέβαστου παίκτη» με το 41% των ψήφων, με την ELPA ν’ αναφέρει: «Ένας παίκτης που κέρδισε τον σεβασμό των άλλων παικτών και αποτέλεσε πραγματικό πρότυπο, μέσα και έξω από το παρκέ».

Τέλος, «καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος» αναδείχτηκε ο Ζαν Μοντέρο, με 56% των ψήφων. Για τον πόιντ γκαρντ της Βαλένθια και εντός των επόμενων ημερών του Ολυμπιακού, η ELPA επισημαίνει: «Ο καλύτερος από τους παίκτες που αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στη Euroleague».

Να θυμίσουμε ότι έχει αναφερθεί πριν από λίγο καιρό από την Marca ότι ο Μοντέρο ήδη συμφωνήσει για τα επόμενα τρία χρόνια με τον Ολυμπιακό.