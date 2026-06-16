Channel 12: Οι ΗΠΑ αρνούνται να δώσουν στο Ισραήλ το πλήρες κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν

Νέα δεδομένα για τις σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ έρχονται στο φως μετά και το δημοσίευμα του Channel 12.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ φαίνεται να ζήτησε από τις ΗΠΑ να δουν το μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν – και η αίτησή του απορρίφθηκε. Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να μην γνωρίζει τις πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί αυτή την Παρασκευή στην Ελβετία

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Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με τη συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας ότι θα «διαβάσει το έγγραφο λέξη προς λέξη». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πότε θα δημοσιοποιηθεί πλήρως η συμφωνία.

Προς το παρόν, δεν έχουν δημοσιευτεί επίσημες λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες ότι περιλαμβάνει 14 ρήτρες. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, την άμεση άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ και το πλήρες άνοιγμά τους, την άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν, την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τη διαμόρφωση ενός αμερικανικού σχεδίου ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας 300 δισεκατομμυρίων σέκελ.

Ταυτόχρονα, η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν τους υποσχέθηκε ότι η συμφωνία δεν θα υπογραφόταν εάν δεν περιλάμβανε αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο.

Παρά τις αναφορές από το Ιράν και τους ισχυρισμούς της Χεζμπολάχ, ο Υπουργός Άμυνας, Γιεσραέλ Κατζ, εξέδωσε χθες δήλωση λέγοντας ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τον Λίβανο , σύμφωνα με την πολιτική του ίδιου και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, καθώς και οι άλλες συμφωνίες του μνημονίου συνεννόησης, θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή , μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στην Ελβετία.

Η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν υποτίθεται ότι θα αποτελέσει το πλαίσιο για συνομιλίες σχετικά με μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η συμφωνία αυτή την Παρασκευή, τα μέρη υποτίθεται ότι θα καταλήξουν σε συνεννόηση σχετικά με την τελική συμφωνία εντός 60 ημερών.