Μαρίνα Σταυράκη: «Το θέμα της απόστασης δοκιμάζει τη σχέση μας» – Όσα αποκάλυψε για τον Τούρκο σύντροφό της

Η Μαρίνα Σταυράκη και ο Τούρκος επιχειρηματίας σύντροφός της, Μπουλέντ Οζκάντ, είναι το hot ζευγάρι της ελληνικής showbiz με την εκπαιδευτικό να λάμπει από έρωτα.

Η ίδια μίλησε το πρωί της Τρίτης (16.06) στον ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που καλούνται να ξεπεράσουν στο πρώτο διάστημα της σχέσης τους.

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«Είμαι πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο και σχεδιάζω τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε συχνή επικοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι η απόσταση, όταν μία σχέση έχει στέρεες και γερές βάσεις, την ενδυναμώνει.

Σίγουρα στην πορεία του χρόνου όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται και το θέμα της απόστασης δοκιμάζει και αυτή τη σχέση», απάντησε η Μαρίνα Σταυράκη αναφορικά με τον σύντροφό της.

«Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι μαζί. Είναι στο μεταίχμιο. Όταν χώρισε με τον Γιώργο Πατούλη κι εκείνος έκανε κι άλλο παιδί, την πείραξε πάρα πολύ, την πόνεσε. Ήταν μόνη της, είχε μια σχέση εδώ με έναν επιχειρηματία, ψιλοαποτυχημένη σχέση, δεν βρήκε τον έρωτα.

Θέλω πραγματικά να βρει έναν ουσιαστικό έρωτα, όχι έναν έρωτα τηλεοπτικό. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που θα την κάνει ευτυχισμένη. Κάτι δεν μου κολλάει εμένα, κάτι δεν μου αρέσει», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας μετά την προβολή των δηλώσεων.