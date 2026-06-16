Τρόμος στην Λαμία με επιδειξία – Τον κατήγγειλαν δυο γυναίκες

Τον τρόμο σκόρπισε στην Λαμία ένας επιδειξίας, το μεσημέρι της Τρίτης 16/6, ο οποίος συνελήφθη μετά από τις καταγγελίες δυο γυναικών.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας σύμφωνα με το lamiareport έβγαλε το μόριο του μπροστά σε δύο κυρίες που εκείνη την ώρα διέσχιζαν τη διάβαση πεζών. Οι δυο γυναίκες τον κατήγγειλαν, με τις Αρχές να φτάνουν άμεσα στο σημείο.

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Όπως είπαν οι δύο γυναίκες στο LamiaReport, ο άνδρας δεν έδειχνε καλά και όταν του φώναξαν «τι κάνεις» επιχείρησε να φύγει. Ωστόσο όταν του έβαλαν τις φωνές μαζεύτηκε και παρέμεινε στο σημείο όπως του υπέδειξαν μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.