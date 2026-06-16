Κώστας Σλούκας: Το ιδιαίτερο “αντίο” στον Αταμάν – “Ευχαριστώ Professor”

Ο Εργκίν Αταμάν αποτέλεσε παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από τρία χρόνια μία επιτυχημένης πορείας με το “τριφύλλι” και ο Κώστας Σλούκας έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στον “Professor” όπως τον αποκαλεί.

Οι δύο τους αποτέλεσαν τους θεματοφύλακες της επιστροφής του Παναθηναϊκού στο υψηλότερο επίπεδο με ένα ιδιαίτερο δέσιμο που γιγαντωνόταν μέρα με την μέρα και κυρίως μετά την απόλυτα επιτυχημένη πρώτη σεζόν με τους “πράσινους”.

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«Ευχαριστώ για όλα Professor. Αξιομνημόνευτες στιγμίες για μία ζωή», έγραψε ο αρχηγός του “τριφυλλιού’ στον αποχαιρετισμό του προς τον Εργκίν Αταμάν.

Οι δύο τους κατέκτησαν στην καριέρα τους στον Παναθηναϊκό μία φορά τη Euroleague, μία φορά το ελληνικό πρωτάθλημα και δύο φορές το Κύπελλο Ελλάδας.