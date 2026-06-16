Ζαχαριάδης για την αποχώρηση του από τη θέση του εκπροσώπου: «Αυτή ήταν η ενδεδειγμένη λύση»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης αποχαιρέτησε τη θέση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές προς τη νέα πολιτική συνθήκη που διαμορφώνει η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την Τρίτη (16/06), την συγκεκριμένη απόφαση κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει την αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο αλλαγών που ο Σωκράτης Φάμελλος προώθησε μέσα σε μια προσπάθεια αναδιάταξης των εσωτερικών ισορροπιών, την ώρα που το κόμμα βρίσκεται αντιμέτωπο με την πίεση της ΕΛΑΣ και τα ερωτήματα για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα.

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«Το κόμμα του Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα»

Στη δήλωσή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, καθώς και τους εργαζομένους στο Γραφείο Τύπου, τα στελέχη του κόμματος και τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης.

Όμως το βάρος της δήλωσης του βρίσκεται στην αναφορά που κάνει στα «νέα δεδομένα» που δημιουργεί η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, πρόκειται για μία εξέλιξη που «κανείς δεν μπορεί να αγνοεί», καθώς «αναδιατάσσει και τον χώρο μας» και μπορεί να παίξει «καθοριστικό ρόλο» στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών.

«Αυτή ήταν η ενδεδειγμένη λύση»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης στις δηλώσεις του τόνισε ότι ήταν και παραμένει «υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων», ιδίως σε κρίσιμες συγκυρίες. Με αυτή την αναφορά εξήγησε και την απόφασή του να μη συνεχίσει στη θέση, σημειώνοντας ότι ο εκπρόσωπος Τύπου οφείλει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος.

Όπως ανέφερε, συζήτησε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση και συμφώνησαν πως αυτή ήταν «η ενδεδειγμένη λύση».

«Καλή επιτυχία στον Χρήστο Γιαννούλη»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Χρήστο Γιαννούλη, επισημαίνοντας ότι αναλαμβάνει σε μια «εξαιρετικά δύσκολη περίοδο». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει την προσπάθειά του μέσα από τα όργανα του κόμματος.

Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη «ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς με κυβερνώσα προοπτική», θέση που, όπως είπε, προώθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα.