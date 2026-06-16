Ντάριο Σάριτς: Επιστρέφει στην Ευρώπη για την Εφές

Μετά από 10 χρόνια καριέρας στο NBA, o Ντάριο Σάριτς επιστρέφει στην Ευρώπη και στην Αναντολού Εφές όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Τουρκίας.

Ο Σάριτς επιστρέφει στην ομάδα του Βοσπόρου μετά από 10 χρόνια καθώς πέρασε εκεί πιο παραγωγικά χρόνια της καριέρας του στην Ευρώπη από το 2014 μέχρι το 2016. Ο Κροάτης φόργουορντ είχε ελάχιστη συμμετοχή στους αδύναμους Σακραμέντο Κινγκς πέρυσι με αποτέλεσμα να επιλέξει να επιστρέψει στην EuroLeague.

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Να θυμίσουμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι κατά την διάρκεια του EuroBasket 2025, το όνομα του Κροάτη είχε εμπλακεί σε σενάρια που τον συνδέαν με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σάριτς είχε κάνει το ξεπέταγμα στην Εφές τη διετία 2014-16 πριν μετακομίσει στο ΝΒΑ, όπου είχε μια εξαιρετική καριέρα σε Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ,Γουόριορς, Νάγκετς και Κινγκς.

Αγωνίστηκε σε σε 498 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης και είχε μέσο όρο 10.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ.

Η καλύτερη σεζόν του ήρθε με τους Σίξερς στο ΝΒΑ την σεζόν 2017-18 που είχε 14.6 πόντους και 6.7 ριμπάουντ ανά ματς.

Πέρυσι, εμφανίστηκε σε μόλις πέντε παιχνίδια με το Σακραμέντο γράφοντας μέσους όρους 1 πόντο και 1.2 ριμπάουντ Bazı hikâyeler yarım kalmaz, sadece yeniden başlamak için doğru zamanı bekler.



👊 NBA kariyeri öncesinde, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında formamızı giyen ve Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşayan Dario Šarić, 2+1 sezonluk anlaşma ile yıllar sonra… pic.twitter.com/OeIzjSPmeo ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 16, 2026

Ο Σάριτς θεωρούταν τεράστιο ταλέντο στην εφηβεία καθώς κυριάρχησε στις σχετικές διεθνείς διοργανώσεις και έκανε το ντεμπούτο του στην EuroLeague με την KK Ζάγκρεμπ σε ηλικία μόλις 17 ετών τη σεζόν 2011-12. Μετακόμισε στην Τσιμπόνα το 2013 και κέρδισε το βραβείο του MVP της ABA League, οδηγώντας την Τσιμπόνα στον τίτλο του πρωταθλήματος λίγες μέρες αφότου έγινε 20 ετών.

Ο Σάριτς πήγε στην Έφες το 2014 και στην πρώτη του σεζόν βοήθησε την ομάδα να φτάσει στα πλέι οφ, έχοντας κατά μέσο όρο 9,9 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ.