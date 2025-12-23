Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός AKTOR: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Χωρίς τον αρχηγό του Κώστα Σλούκα (ενοχλήσεις στο γόνατο), ο Παναθηναϊκός, αναζητά μία τρίτη διαδοχική νίκη στη Euroleague, απέναντι στη Ζαλγκίρις, στο Κάουνας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «πράσινοι», μετά την ήττα με 96-89 από την Αρμάνι στο Μιλάνο για την 15η αγωνιστική, πέτυχαν δύο… τεράστιες νίκες, πρώτα επί της πρωταθλήτριας Euroleague, Φενερμπαχτσέ, με 77-81 στην Κωνσταντινούπολη και εν συνεχεία επί της πρώτης στον βαθμολογικό πίνακα Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82) μέσα στο Telekom Center Athens.

Και τώρα στη Λιθουανία θέλουν να κάνουν το 3-0 και 12-6 στο σύνολο, πριν υποδεχτούν το 2026 και τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου για την 19η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, όταν διεξάγεται το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στη Euroleague.

Εν τη απουσία του Σλούκα, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα για ν’ ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή, ώστε να είναι έτοιμος μία αγωνιστική μετά απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Αταμάν, προσανατολίζεται να δώσει αυξημένο χρόνο στους Τζέριαν Γκραντ και Τι Τζέι Σορτς. Εξάλλου, αυτό δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος τεχνικός κατά την αναχώρηση των «πρασίνων» για τη Λιθουανία.

H Ζαλγκίρις έχει ρεκόρ 10-7 και με νίκη «πιάνει» τους «πράσινους» στον βαθμολογικό πίνακα. Στην προηγούμενη αγωνιστική έκαναν… πάρτυ, με 109-68 στην έδρα τους επί της Παρτιζάν. Στόχος τους είναι, λοιπόν η 2η διαδοχική νίκη, κι ενώ είχαν ηττηθεί με 64-87 από την Αναντολού Εφές, στο Κάουνας, για την 16η αγωνιστική.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.