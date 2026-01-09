Ζαλγκίρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 99-67: Επέστρεψε στις νίκες με «πάρτι»

Η Ζαλγκίρις συνέτριψε με 99-67 τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας, για την 21η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 12-9, με το οποίο συνεχίζει το «κυνήγι» της εξάδας.

Στον αντίποδα, οι Σέρβοι έκλεισαν τη «διαβολοβδομάδα» με δύο ήττες, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 11-10, κινδυνεύοντας να «πέσουν» από τη δεκάδα.

Οι Λιθουανοί βασίστηκαν στην εντυπωσιακή εκκίνησή τους, όταν με έμφαση σε άμυνα και επίθεση έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +14 (26-12) και μπήκαν πρόωρα σε τροχιά νίκης. Άλλωστε οι Σέρβοι με μόλις 4/26 τρίποντα, 16 λάθη και απελπιστικά μόνο στην επίθεση τον Τσίμα Μονέκε (18π.), δεν είχαν δικαίωμα στο όνειρο…

Στον αντίποδα, η Ζαλγκίρις είδε έξι παίκτες της να τελειώνουν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίο τον Αζουόλας Τουμπέλις με 17. Στους 15 πόντους σταμάτησε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 47-28, 68-52, 99-67