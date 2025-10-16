Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο 78-89: «Απέδρασε» από το Κάουνας
Επέστρεψαν στις νίκες οι Ιταλοί
Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε ένα σημαντικό διπλό καθώς επικράτησε 89-78 της Ζαλγκίρις Κάουνας για την 5η αγωνιστική της Euroleague.
Συγκεκριμένα, οι Ιταλοί έφτασαν με αυτή τη νίκη στο 2-3 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση μετά από τρεις σερί ήττες. Παράλληλα, η Ζαλγκίρις Κάουνας έπεσε στο 3-2.
OLIMPIA WIN IN KAUNAS💪🏻🤍❤️#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/IiHbhK6Kg5— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 16, 2025
