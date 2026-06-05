Ξέσπασμα Τεντόγλου μετά το Diamond League της Ρώμης: “Τι σκ*** σόου ήταν αυτό;”

Εκνευρισμένος με την διοργάνωση του Diamond League στην Ρώμη εμφανίστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου αναφερόμενος στις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του άλματος εις μήκος, έκανε προσπάθεια στα 8,24μ. πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, με τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ να είναι αυτός που κατέκτησε την κορυφή με 8,26μ. όμως δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με την κατάσταση στο στάδιο.

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Ο Τεντόγλου συγκεκριμένα έκρινε τον τρόπο που μετρήθηκε άλμα του, αλλά και την άμμο στο σκάμμα που κατά τα λεγόμενα του δεν ήταν στρωμένη.

«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@νι@ σόου. Να μην κάνουμε οριζόντια άλματα εάν δεν μπορείτε να έχετε καν την άμμο ευθεία και να μετριέται σωστά», έγραψε χαρακτηριστικά ο 28χρονος και έκανε και mention τη διοργάνωση.