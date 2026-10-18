Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR 5-1: «Πράσινη» καταιγίδα στο ΟΑΚΑ με μαέστρο τον Λούζα

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 5-1 του Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ιμράν Λούζα, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με ένα γκολ και δύο ασίστ, καθοδηγώντας επιθετικά τους «πράσινους».

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Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ βρήκε δίχτυα με πέντε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, ωστόσο η εμφατική νίκη συνοδεύτηκε από την ανησυχία για τον τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο.

«Πάγωσε» το ΟΑΚΑ με τον τραυματισμό του Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, δημιουργώντας τις πρώτες επικίνδυνες στιγμές με τον Κάνγκουα στο 7ο και το 9ο λεπτό.

Ο Αστέρας απάντησε στο 16′, όταν ο Μέντες βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο.

Ένα λεπτό αργότερα, ωστόσο, η αγωνιστική δράση πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Ο Αζεντίν Ουναΐ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να πονά έντονα στον δικέφαλο μηριαίο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ιδιαίτερα δυνατή μονομαχία.

Ο Μαροκινός διεθνής αποχώρησε με ειδικό αμαξίδιο και μεταφέρθηκε στο ιατρείο του ΟΑΚΑ, με τον Ανδρέα Τεττέη να περνά στη θέση του.

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Ντε Φράι και Λούζα έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη

Παρά την αναγκαστική αλλαγή, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον επιθετικό του ρυθμό και κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 27ο λεπτό.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα, ο Στέφαν Ντε Φράι πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-0.

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Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, οι «πράσινοι» διπλασίασαν τα τέρματά τους.

Η άμυνα του Αστέρα δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά την μπάλα και ο Ιμράν Λούζα, με εξαιρετικό κοντρόλ και εκτέλεση, διαμόρφωσε το 2-0 στο 31′.

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Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει μέχρι την ανάπαυλα, χάνοντας ευκαιρίες με τον Ντέσερς και τον Λιβάι Γκαρσία.

Μείωσε ο Αστέρας, άμεση απάντηση από τον Ντέσερς

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες, με τον Παπακανέλλο να απομακρύνει πάνω στη γραμμή κεφαλιά του Ταμπόρδα στο 47′.

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Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Αστέρας κατάφερε να μειώσει στο 60ό λεπτό.

Ο Παπακανέλλος, με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, πέτυχε το 2-1, δίνοντας προσωρινά νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση.

Στο 62′, ο Λούζα έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος πέρασε τον τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ωστόσο μετά τον έλεγχο του VAR και του ημιαυτόματου συστήματος οφσάιντ κατακυρώθηκε κανονικά, καθώς ο Νιγηριανός επιθετικός καλυπτόταν από τον Μπρόρσον.

Καλάμπρια και Τεττέη ολοκλήρωσαν την πεντάρα

Με το σκορ στο 3-1, ο Παναθηναϊκός δεν κατέβασε ταχύτητα.

Στο 72ο λεπτό, ο Ντάβιντε Καλάμπρια δέχτηκε την πάσα του Τσιριβέγια και με εξαιρετικό σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους του «τριφυλλιού».

Το τελικό 5-1 διαμορφώθηκε στο 83′, με τον Ανδρέα Τεττέη να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Λούζα.

Το πέμπτο γκολ προήλθε από εξαιρετική ομαδική συνεργασία των Γιάγκουσιτς, Λούζα και Σαλάχ-Εντίν, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την επιθετική παράσταση των «πράσινων».

Παρέμεινε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

Με τη νίκη αυτή, ο Παναθηναϊκός διατήρησε την πρώτη θέση στη βαθμολογία της Super League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική επιθετική του κατάσταση.

Ο Ιμράν Λούζα ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης, έχοντας συμμετοχή σε τρία από τα πέντε γκολ, ενώ η ομάδα του Νίστρουπ παρουσίασε αποτελεσματικότητα και δημιουργικότητα.

Το μοναδικό αρνητικό για τους «πράσινους» ήταν ο τραυματισμός του Ουναΐ, με την κατάστασή του να αναμένεται να αξιολογηθεί από το ιατρικό επιτελείο.

Τα γκολ του αγώνα

27′ – 1-0: Ντε Φράι

Ντε Φράι 31′ – 2-0: Λούζα

Λούζα 60′ – 2-1: Παπακανέλλος

Παπακανέλλος 62′ – 3-1: Ντέσερς

Ντέσερς 72′ – 4-1: Καλάμπρια

Καλάμπρια 83′ – 5-1: Τεττέη

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάνγκουα (68′ Ραστόντερ), Λιβάι Γκαρσία (46′ Ταμπόρδα), Ουναΐ (20′ Τεττέη), Αντίνο (77′ Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (68′ Τσιριβέγια).

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (71′ Ορόθκο), Κώτσιρας, Τσίκο (61′ Μπουζούκης), Έντερ Γκονζάλες (61′ Κουρμπέλης), Μπαρτόλο, Κετού (46′ Παπακανέλλος), Μακέντα (79′ Κιμπιόκα).

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)