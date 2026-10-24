Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ – Στις κάλπες την Τρίτη

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (24/10) στο Τελ Αβίβ, συμμετέχοντας σε μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση, μόλις τρεις ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκε το αίτημα για απόδοση ευθυνών σχετικά με τις αποτυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

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Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία των Ομήρων, στο Τελ Αβίβ, με τη συμμετοχή συγγενών θυμάτων, επιζώντων της επίθεσης και πρώην ομήρων.

Οι διαδηλωτές ζητούν τη συγκρότηση ανεξάρτητης κρατικής ερευνητικής επιτροπής, με στόχο να διερευνηθούν οι πολιτικές και στρατιωτικές ευθύνες για όσα συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Τρία χρόνια αγώνα για την αλήθεια και τη λογοδοσία»

Τη διαδήλωση διοργάνωσε το Συμβούλιο του Οκτωβρίου (October Council), μια οργάνωση που συγκροτήθηκε από οικογένειες θυμάτων, πρώην ομήρους και επιζώντες της 7ης Οκτωβρίου.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η οργάνωση περιέγραψε την κινητοποίηση ως την κορύφωση ενός τριετούς αγώνα για την αλήθεια και την απόδοση ευθυνών.

Οι διοργανωτές επιμένουν ότι πρέπει να συσταθεί κρατική επιτροπή έρευνας, η οποία θα εξετάσει τις αποφάσεις και τις παραλείψεις που προηγήθηκαν της επίθεσης.

Το αίτημα αυτό παραμένει βασικό σημείο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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Η κυβέρνηση δεν έχει συγκροτήσει μέχρι σήμερα την ανεξάρτητη κρατική επιτροπή που ζητούν οι οικογένειες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει ότι μια επιτροπή της οποίας τα μέλη θα επιλεγούν από τη δικαστική εξουσία ενδέχεται να είναι προκατειλημμένη κατά της κυβέρνησής του.

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«Αυτοί που μας κυβέρνησαν έκαναν άθλια δουλειά»

Η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις πολιτών που συμμετείχαν στη συγκέντρωση.

Η 68χρονη Χαντάς Φόιερσταϊν, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, επέκρινε έντονα την κυβερνητική διαχείριση των τελευταίων ετών.

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«Αυτοί που μας κυβέρνησαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια έκαναν άθλια δουλειά», δήλωσε.

«Το Ισραήλ δεν έχει βρεθεί ποτέ ξανά σε τέτοια κατάσταση», πρόσθεσε.

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Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν να εξεταστούν οι ευθύνες τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς.

Στη διαδήλωση ο Γκάντι Άιζενκοτ και στελέχη της αντιπολίτευσης

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και πολιτικά στελέχη που υποστηρίζουν τη συγκρότηση ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής.

Ανάμεσά τους ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού και επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Yashar, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Άιζενκοτ έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από συγκεντρωμένους στην Πλατεία των Ομήρων.

Στη συγκέντρωση είχαν επίσης ανακοινωθεί παρεμβάσεις άλλων στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων οι Ναφτάλι Μπένετ, Γιαΐρ Λαπίντ, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και Γιαΐρ Γκολάν.

Παρότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε έντονα προεκλογικό κλίμα, οι διοργανωτές έχουν υπογραμμίσει ότι το βασικό τους αίτημα αφορά τη διερεύνηση των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου και όχι την υποστήριξη συγκεκριμένου κόμματος.

Φόβοι για επεισόδια από υποστηρικτές της κυβέρνησης

Πριν από την έναρξη της διαδήλωσης, το Συμβούλιο του Οκτωβρίου εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

Σε επιστολή προς τον αρχηγό της ισραηλινής αστυνομίας, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι είχαν λάβει πληροφορίες για πιθανές προσπάθειες παρεμπόδισης της συγκέντρωσης από άτομα που συνδέονται με φιλοκυβερνητικούς κύκλους.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι διοργανωτές ζήτησαν από τις αστυνομικές Αρχές να λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης.

Για τη μεταφορά των συμμετεχόντων στο Τελ Αβίβ είχαν οργανωθεί περισσότερα από 60 λεωφορεία από διάφορες περιοχές του Ισραήλ.

Ισραήλ: Κρίσιμες εκλογές στις 27 Οκτωβρίου

Η μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την πολιτική ζωή του Ισραήλ.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι Ισραηλινοί προσέρχονται στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα, 120μελή Κνεσέτ.

Η εκλογική αναμέτρηση αντιμετωπίζεται από πολλούς αναλυτές ως πολιτική δοκιμασία για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που ακολούθησαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καταγράφεται στενή αναμέτρηση ανάμεσα στον κυβερνητικό συνασπισμό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το όριο για τον σχηματισμό κυβέρνησης είναι οι 61 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ.

Η πολιτική λογοδοσία για την 7η Οκτωβρίου, η ασφάλεια της χώρας, η στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων και οι συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων αποτελούν κεντρικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Η συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πλέον επίμονα αιτήματα των οικογενειών των θυμάτων: να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της επίθεσης και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν.