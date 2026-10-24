Μυθικός Πετρούνιας: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – Έφτασε τα 22 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις

Ακόμη μία σπουδαία στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό χάρισε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, το Σάββατο (24/10).

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, συγκέντρωσε 14.333 βαθμούς και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, προσθέτοντας ακόμη μία μεγάλη διάκριση στην καριέρα του.

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Με τη νέα του επιτυχία, ο «Άρχοντας των Κρίκων» έφτασε τα 22 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή διάρκειά του στην κορυφή της ενόργανης γυμναστικής.

Από την όγδοη θέση των προκριματικών στο ασημένιο μετάλλιο

Η πορεία του Λευτέρη Πετρούνια προς το βάθρο δεν ήταν εύκολη.

Στον προκριματικό αγώνα είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες στην έξοδο του προγράμματός του, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 14.033 βαθμούς και να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό με την όγδοη και τελευταία θέση.

Ωστόσο, στον μεγάλο τελικό παρουσιάστηκε αισθητά βελτιωμένος.

Εκτέλεσε ένα απαιτητικό πρόγραμμα, απέφυγε το λάθος που του είχε στοιχίσει στον προκριματικό και συγκέντρωσε 14.333 βαθμούς, επίδοση που του εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Κινέζος Σινγκιού Λαν, ο οποίος βαθμολογήθηκε με 14.766 βαθμούς και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους.

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Πέντε μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Το ασημένιο μετάλλιο του Ρότερνταμ είναι το πέμπτο που κατακτά ο Πετρούνιας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο απολογισμός του στη συγκεκριμένη διοργάνωση περιλαμβάνει πλέον τρία χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια.

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Τα πέντε παγκόσμια μετάλλια του Πετρούνια

2015 – Γλασκώβη: Χρυσό

Χρυσό 2017 – Μόντρεαλ: Χρυσό

Χρυσό 2018 – Ντόχα: Χρυσό

Χρυσό 2023 – Αμβέρσα: Ασημένιο

Ασημένιο 2026 – Ρότερνταμ: Ασημένιο

Η νέα επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότερο από μία δεκαετία μετά την πρώτη του κατάκτηση παγκόσμιου τίτλου.

Έφτασε τα 22 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις

Με το ασημένιο μετάλλιο στο Ρότερνταμ, ο Λευτέρης Πετρούνιας έφτασε τα 22 μετάλλια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις της καριέρας του.

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Ο εντυπωσιακός απολογισμός του περιλαμβάνει: Διοργάνωση Μετάλλια Ολυμπιακοί Αγώνες 3 Παγκόσμια Πρωταθλήματα 5 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 11 Ευρωπαϊκοί Αγώνες 2 Μεσογειακοί Αγώνες 1 Σύνολο 22

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ρίο το 2016 και δύο χάλκινα, στο Τόκιο και στο Παρίσι.

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Παράλληλα, διαθέτει οκτώ χρυσά και τρία χάλκινα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Δεύτερο μεγάλο μετάλλιο μέσα στο 2026

Η επιτυχία στο Ρότερνταμ έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

Στις 21 Αυγούστου, ο Πετρούνιας είχε συγκεντρώσει 14.366 βαθμούς και είχε καταλάβει την τρίτη θέση, απέχοντας μόλις 0,034 βαθμούς από τους δύο πρώτους αθλητές.

Όπως είχε γράψει τότε το DEBATER, ο Πετρούνιας έφτασε τα 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, συνεχίζοντας μία εντυπωσιακή πορεία που ξεκίνησε με το πρώτο του ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011.

Δύο μήνες αργότερα, ο Έλληνας πρωταθλητής πρόσθεσε στη συλλογή του και το ασημένιο μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η κατάκτηση του 22ου μεταλλίου του αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο για έναν αθλητή που έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία των κρίκων και της ελληνικής ενόργανης γυμναστικής.