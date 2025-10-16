Συνελήφθησαν ο Βιλντόζα και η σύζυγος του στην Ιταλία – Επιτέθηκαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο

Μπλεξίματα με το νόμο φαίνεται να έχει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόζα καθώς δημοσίευμα στην Ιταλία αναφέρει ότι επιτέθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου στην Μπολόνια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει δημοσίευμα του ιταλικού «iL Resto del Carlino», ο Λούκα Βιλντόζα και η γυναίκα του, Μιλίτσα Τάσιτς, συνελήφθησαν από τις ιταλικές αρχές για επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10).

Όλα άρχισαν όταν ένα ασθενοφόρο βρέθηκε σε δρόμο, σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο της Βίρτους. Στο ίδιο δρόμο εκείνη την στιγμή βρισκόταν ο Βιλντόζα, ο οποίος φάνηκε να ενοχλείται από το γεγονός ότι το ασθενοφόρο εμπόδιζε τον δρόμο.

Στη συνέχεια ωστόσο, ο νυν παίκτης της Βίρτους Μπολόνια και το ασθενοφόρο βρέθηκαν ξανά στον ίδιο δρόμο, με το όχημα του νοσοκομείου να έχει μάλιστα ανοιχτά τα φώτα και τις σειρήνες του. Ο Βιλντόζα, σύμφωνα πάντα με τα όσα μεταφέρει το δημοσίευμα, προσπάθησε να εμποδίσει το ασθενοφόρο πατώντας φρένο αλλά και με μανούβρες ώστε να μπει μπροστά του.

Το πλήρωμα αποφάσισε να αποβιβαστεί και να ρωτήσει για ποιον λόγο γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, με τον Αργεντίνο γκαρντ να πιάνει από το λαιμό έναν από τους τραυματιοφορείς. Στην κατάσταση μπλέχθηκε και η γυναίκα του, η Μιλίτσα Τάσιτς η οποία τράβηξε τα μαλλιά έναν από αυτούς!

Ένα περιπολικό έτυχε να είναι στο σημείο και επενέβη συλλαμβάνοντας τον Βιλντόζα και την Τάσιτς. Οι δύο τους συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.