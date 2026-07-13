Χανιά: Αλιευτικό προσάραξε σε βραχώδη ακτή – Διασώθηκαν δύο ψαράδες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (12/7) στις λιμενικές αρχές όταν αλιευτικό προσάραξε σε βραχώδη ακτή, βόρεια της παραλίας «Χρυσή Ακτή» στα Χανιά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η προσάραξη αποδίδεται σε μηχανική βλάβη που προκάλεσε υλικές ζημιές και εισροή υδάτων στο σκάφος.

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Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για περιστατικό προσάραξης σε βραχώδη ακτή ενός αλιευτικού (Α/Κ) σκάφους με δύο ημεδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας «ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» Χανίων. Αμέσως, στην περιοχή μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και το αλιευτικό (Α/Κ) «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ» Ν.Χ.495, καθώς και ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς προς παροχή συνδρομής.

Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην στεριά, καλά στην υγεία τους. Κατά δήλωση του κυβερνήτη, η προσάραξη προκλήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης, προκαλώντας υλικές ζημιές και εισροή υδάτων στο σκάφος. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.