Φοιτητές καταγγέλλουν ότι ζουν με κοριούς στη Φοιτητική Εστία Αθηνών (Φωτογραφίες)

Έντονη αγανάκτηση επικρατεί στους οικοτρόφους της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι εδώ και καιρό αναγκάζονται να διαμένουν σε δωμάτια όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με κοριούς, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους για άμεση αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Συλλόγου Οικοτρόφων και τις φωτογραφίες οι οποίες είναι αποκαλυπτικές. Οι συνθήκες διαβίωσης έχουν γίνει αφόρητες, ιδιαίτερα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, με τους φοιτητές να εκφράζουν ανησυχία τόσο για την υγεία τους όσο και για την ποιότητα ζωής τους.

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Οι οικότροφοι στρέφουν τα πυρά τους προς την κυβέρνηση και τη διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες και τα αιτήματα για άμεσες παρεμβάσεις.

Ως απάντηση στην κατάσταση, ο Σύλλογος Οικοτρόφων καλεί σε κινητοποίηση έξω από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 12:00, διεκδικώντας την άμεση εξάλειψη του προβλήματος, ασφαλείς συνθήκες διαμονής και ουσιαστικές λύσεις για όλους τους εστιακούς φοιτητές.

Οι φοιτητές δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν συνθήκες που, όπως υποστηρίζουν, δεν συνάδουν με την αξιοπρεπή φοιτητική στέγαση και ζητούν άμεση ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς.