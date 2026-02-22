Βαθμολογία Super League: Κορυφή για την ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός – Στο -3 ο Παναθηναϊκός από την 4η θέση

Μεγάλη κερδισμένη της 22ης αγωνιστικής της Super League αναδείχθηκε η ΑΕΚ μετά την εντυπωσιακή νίκη επί του Λεβαδειακού που την διατήρησε μόνη πρώτη στην κορυφή.

Στο -2 παραμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναιτωλικού (2-0) στο Φάληρο, ενώ ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα και έχασε για τρίτη σερί αγωνιστική βαθμούς.

Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται πλέον στο -5 από την κορυφή, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο.

Όσον αφορά τη μάχη της τετράδας, ο Παναθηναϊκός μπήκε για τα καλά στο κόλπο, μετά τη νίκη στην έδρα του ΟΦΗ (0-2) και την ήττα του Λεβαδειακού. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει μόλις τρεις βαθμούς λιγότερους από τους Βοιωτούς, ενώ έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1

Άρης – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕΚ 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47

4. Λεβαδειακός 39

————————————-

5. Παναθηναϊκός 36

6. Άρης 28

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25

————————————–

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. ΑΕΛ Novibet 21

12.Κηφισιά 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ.

H επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

Βόλος – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Αρης