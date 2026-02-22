ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0: Διέλυσε τους Βοιωτούς στο άδειο Allwyn Arena και πάτησε κορυφή

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε έτοιμη για τον μαχητικό Λεβαδειακό στο άδειο Allwyn Arena και επικράτησε κατά κράτος με 4-0 στον αγώνα που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Μουκουντί άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Ο Γιόβιτς ευστόχησε από θέση τετ α τετ στο 49′, μετά από ασίστ του Μάνταλου. Ο αρχηγός της ΑΕΚ πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια στο 59ο λεπτό, ενώ ο Μαρίν με σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής έγραψε το τελικό 4-0.

Από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, ο Μουκουντί πρόλαβε άπαντες και με κεφαλιά και άνοιξε το σκορ, 1-0 μόλις στο 5’.

Μάλιστα, δυο λεπτά μετά, η Ένωση έχασε σπουδαία ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά της. Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ με υπέροχη κάθετη πάσα έβγαλε τετ-α-τετ τον Λούκα Γιόβιτς με τον Γιούρι Λοντίγκιν, αλλά ο Σέρβος φορ αστόχησε από το σημείο του πέναλτι.

Ο Γιόβιτς προσπάθησε στο 11’ για το γκολ αλλά το φαλτσαριστό σουτ που επιχείρησε από τη μεγάλη περιοχή, ανάγκασε τον Λοντίγκιν σε απίθανη επέμβαση σε κόρνερ.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος προχώρησε νωρίς σε αναγκαστική αλλαγή, αφού ο Μπένχαμιν Βέρμπιτς αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Μετά το 20λεπτ ο Λεβαδειακός προσπάθησε να ισορροπήσει. Μάλιστα, στο 23’, ο Γκιγιέρμο Μπάλτσι έκλεψε την μπάλα από τον Μαρίν, προχώρησε και σούταρε, αλλά ο Θωμάς Στρακόσια απέκρουσε στη δεξιά του γωνία.

Στο ημίωρο, οι Βοιωτοί κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, με πλασέ του Φαμπρίτσιο Πεντρόζο από πολύ δύσκολη γωνία κι αφού είχε προσπεράσει τον Στρακόσια, ωστόσο ο Αργεντινός φορ ήταν εκτεθειμένος και το γκολ δεν μέτρησε.

Το παιχνίδι μεταφέρθηκε ξανά στην απέναντι εστία. Σε σέντρα του Σταύρου Πήλιου στο 37’, ο Μάνταλος πρόλαβε την έξοδο του Λοντίγκιν αλλά στο εναέριο τακουνάκι που επιχείρησε η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Δυο λεπτά μετά, ο Μπαρνάμπας Βάργκα έκλεψε από το κακό γύρισμα του Παναγιώτη-Μάριου Βήχου, αλλά προ του Λοντίγκιν έπεσε στο έδαφος, «κερδίζοντας» κίτρινη κάρτα.

Το σκηνικό στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου, ήταν παρόμοιο με αυτό του α’. Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά και στο 49’ έκανε το 2-0. Ο Μάνταλος έκλεψε την μπάλα πίσω από το κέντρο, έκανε υπέροχη κάθετη πάσα στον Γιόβιτς, με τον Σέρβο φορ να μην αστοχεί αυτή τη φορά στο τετ-α-τετ με τον Λοντίγκιν – 13ο γκολ του πρώην άσου της Ρεάλ Μαδρίτης στη Super League.

Κι αν το γκολ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στο 56’ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Πήλιου στο ξεκίνημα της φάσης, αυτό του Μάνταλου τρία λεπτά μετά, ήταν χάρμα οφθαλμών.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ πήρε την μπάλα λίγο μετά από τη μεσαία γραμμή, άντεξε στην πίεση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, μπήκε μέσα στην περιοχή, προσποιήθηκε με το αριστερό και με δυνατό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του εμβρόντητου Λοντίγκιν, για το 3-0 στο 59’.

Τόσο αποδιοργανωμένη ήταν η άμυνα του Λεβαδειακού, που ο Μουκουντί πλησίασε σε δεύτερο γκολ τρία λεπτά – ήταν άστοχο το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε.

Η Ένωση δεν σταμάτησε εκεί. Από σέντρα του Πήλιου, η μπάλα έφτασε στην άλλη πλευρά στον Λιούμπισιτς. Ο Κροάτης έστρωσε για τον Μαρίν που με σουτ εν στάση άφησε «άγαλμα» τον Λοντίγκιν για το 4-0 στο 68’. Λίγο η έκταση του σκορ, λίγο οι αλλαγές των δυο προπονητών έφεραν ως λογική συνέπεια την πτώση του ρυθμού.

Η ΑΕΚ διεύρυνε το αήττητο σερί της – από τις 26/10 έχει να ηττηθεί – φτάνοντας στις 11 νίκες στις 14 τελευταίες αγωνιστικές, ανεβαίνοντας στους 52 βαθμούς.

Αφενός επανέφερε το +2 από τον Ολυμπιακό, αφετέρου πήγε στο +5 από τον ΠΑΟΚ που, όμως, έχει παιχνίδι λιγότερο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν (81’ Περέιρα), Μάνταλος (73’ Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (73’ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (82’ Ζίνι), Βάργκα (85’ Ελίασον).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα (46’ Νίκας), Κορνέζος (73’ Φίλων), Τσάπρας, Μπάλτσι, Πεντρόζο (85’ Οζέγκοβιτς), Κωστή (73’ Λαμαράνα), Τσοκάι, Μάγκνουσον, Βέρμπιτς (13’ Γκούμας).