Αλαφούζος: «Βασικότερος στόχος μας η κεντρική διαχείριση και να πιέσουμε για περισσότερα λεφτά από το στοίχημα»

Ο νέος πρόεδρος της Super League Γιάννης Αλαφούζος στάθηκε στους στόχους του για την ανάπτυξη της διοργάνωσης.

«Να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα και με καλή διαδικασία. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ όσους βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση. Στην πρώτη μου ημέρα ως πρόεδρος θα σας πω δύο λέξεις για το τι σκοπεύω να κάνω: ο βασικός στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Έχουμε συγκεκριμένη ιδέα και σκέψεις.

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Θα πιέσουμε τον Υπουργό και την Κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Μας το είχαν υποσχεθεί όταν τους είχαμε παρουσιάσει ένα πλάνο. Αυτό δεν έγινε. Ελπίζουμε να γίνει τώρα. Θα το προσπαθήσουμε. Πρέπει να βρούμε και έσοδα και για τη δεύτερη κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε οι λιγότερο εμπορικές ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου» ανέφερε κατά την έναρξη της εκδήλωσης για την κλήρωση του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-27.