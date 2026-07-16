Super League: LIVE η κλήρωση του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-2027

Η Super League 2026-27 αποκτά απόψε το πρόγραμμά της, καθώς πραγματοποιείται η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, από την οποία οι 14 ομάδες θα μάθουν τη σειρά των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων και τις ημερομηνίες των μεγάλων αναμετρήσεων της χρονιάς.

Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο, αφού πέρα από την πρεμιέρα, τα βλέμματα θα στραφούν στα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη, αλλά και στις αναμετρήσεις που ενδέχεται να συμπέσουν με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστροφή της Καλαμάτας και του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία.

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Η νέα αγωνιστική περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει το διήμερο 22-23 Αυγούστου, με τις ομάδες να εισέρχονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους. Η αποψινή διαδικασία θα καθορίσει όχι μόνο το πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, αλλά και τις πρώτες ισορροπίες μιας σεζόν που προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητική.

Η κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στον Άλιμο, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start. Από την πρεμιέρα μέχρι τα μεγάλα ντέρμπι και τις συνεχόμενες «δοκιμασίες», το καλεντάρι που θα προκύψει αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πρώτα σημαντικά γεγονότα της σεζόν και δίνει το έναυσμα για την έναρξη της μάχης του τίτλου.