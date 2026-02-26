Βαθμολογία Euroleague: Οριακά εντός 10αδας ο Παναθηναϊκός AKTOR – Το πρόγραμμα ως το φινάλε της κανονικής περιόδου

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 27/2 από την Παρί και είναι πλέον οριακά στην πρώτη δεκάδα στην βαθμολογία της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 99-104 από την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-13 μετά από τρεις σερί ήττες και δύο κολλητές εντός έδρας.

Πλέον, το πρόγραμμα ως το φινάλε για τους «πράσινους» δυσκολεύει αρχή γενομένης από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague και θα πρέπει να ψάξουν μεγάλα διπλά για να μην βρεθούν προ εκπλήξεως και αποκλεισμού από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Euroleague

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80

Dubai BC – Βιλερμπάν 96-85

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-91

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 92-86

Μπασκόνια – Βαλένθια 79-108

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 93-70

Παναθηναϊκός – Παρί 99-104

H βαθμολογία της Euroleague

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 5/3 στις 19:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 5/3 στις 21:05

Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 5/3 στις 21:30

Παρτίζαν – Dubai BC 5/3 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 5/3 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 5/3 στις 21:45

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 6/3 στις 19:30

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 6/3 στις 21:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/3 στις 21:15

Μπασκόνια – Παρί 6/3 στις 21:30

31η αγωνιστική

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)

Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)

Παρί – Βιλερμπάν (12/3)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)

Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)

32η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)

Μπάγερν – Dubai BC (19/3)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)

Παρί – Παρτίζαν (19/3)

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)

Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)

33η αγωνιστική

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός (26/3)

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)