Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί 99-104: Τον προσγείωσαν ανώμαλα οι Γάλλοι

H Παρί όπως και πέρσι έτσι και φέτος επικράτησε 104-99 του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΟΑΚΑ για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 99-104 από τους Γάλλους στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-13 μετά από τρεις σερί ήττες και δύο κολλητές εντός έδρας.

Στον αντίποδα η Παρί, η οποία έγινε η έκτη ομάδα που περνάει νικηφόρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στη φετινή σεζόν, βελτίωσε το ρεκόρ της 10-18 με το δεύτερο σερί «διπλό» της.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104