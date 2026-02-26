Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί 99-104: Τον προσγείωσαν ανώμαλα οι Γάλλοι

Πολλά παράπονα για τη διαιτησία από τους «πράσινους»

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί 99-104: Τον προσγείωσαν ανώμαλα οι Γάλλοι
EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 00:04

H Παρί όπως και πέρσι έτσι και φέτος επικράτησε 104-99 του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΟΑΚΑ για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 99-104 από τους Γάλλους στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-13 μετά από τρεις σερί ήττες και δύο κολλητές εντός έδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον αντίποδα η Παρί, η οποία έγινε η έκτη ομάδα που περνάει νικηφόρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στη φετινή σεζόν, βελτίωσε το ρεκόρ της 10-18 με το δεύτερο σερί «διπλό» της.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ