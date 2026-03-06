Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στην 3η θέση ο Ολυμπιακός – Με την «πλάτη στον τοίχο» ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Ολυμπιακός των σημαντικών απουσιών «τιμώρησε» όλα τα λάθη του Παναθηναϊκού και πανηγυρίσει την 11η διαδοχική νίκη επί του «αιωνίου» στη Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στη νίκη με 86-80 στο ΣΕΦ, για την 30ή αγωνιστική και με ρεκόρ 19-10 αναρριχήθηκε στην τρίτη θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον αντίποδα, οι «πράσινοι» υπέστησαν την 14η ήττα τους και τέταρτη διαδοχική στην Ευρώπη, παραμένοντας στο… χείλος της 10ης θέσης και κινδυνεύοντας να μείνουν εκτός Play In.

Τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 88-70

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (Αναβλήθηκε)

Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87

Παρτίζαν – Dubai BC (Αναβλήθηκε)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 87-84

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 92-84

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 88-91

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 80-85

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80

Μπασκόνια – Παρί 81-97

H βαθμολογία της Euroleague

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Euroleague ως το φινάλε

31η αγωνιστική

Dubai BC – Μπασκόνια (12/3)

Μπάγερν – Αναντολού Εφές (12/3)

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (12/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν (12/3)

Παρί – Βιλερμπάν (12/3)

Ρεάλ – Βαλένθια (12/3)

Μονακό – Ολυμπιακός (13/3)

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε (13/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ (13/3)

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ (13/3)

32η αγωνιστική

Αναντολού Εφές – Μονακό (19/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια (19/3)

Μπάγερν – Dubai BC (19/3)

Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/3)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (19/3)

Παρί – Παρτίζαν (19/3)

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο (20/3)

Ζάλγκιρις – Ρεάλ (20/3)

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/3)

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3)

33η αγωνιστική

Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3)

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (24/3)

Ζάλγκιρις – Μπάγερν (24/3)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (24/3)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/3)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (24/3)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/3)

Ρεάλ – Χάποελ Τελ Αβίβ (24/3)

Βίρτους Μπολόνια – Παρί (24/3)

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (25/3)

34η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC (26/3)

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια (26/3)

Μπάγερν – Βιλερμπάν (26/3)

Παρί – Ολυμπιακός (26/3)

Ρεάλ – Αναντολού Εφές (26/3)

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις (27/3)

Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (27/3)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (27/3)

Παρτίζαν – Βαλένθια (27/3)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

35η αγωνιστική

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)

Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)

Dubai BC – Μονακό (3/4)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)

Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)

Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική

Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)

Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)

Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)

Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

37η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)

Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)

Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)

Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)

Dubai BC – Βαλένθια (17/4)

Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)