Ολυμπιακός: Βαρύς ο πέλεκυς της ΔΕΑΒ μετά τα επεισόδια Τζόουνς – Ναν στο ΣΕΦ

Μετά την τιμωρία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) προχώρησε στην επιβολή εξαιρετικά αυστηρών κυρώσεων και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, με φόντο τα σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς κατά τον πρόσφατο αγώνα των Play Offs της Stoiximan GBL.

Η συνολική καμπάνα για τον Ταϊρίκ Τζόουνς αγγίζει τις 100.000 ευρώ, καθώς του επιβλήθηκαν δύο ξεχωριστά διοικητικά πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ το καθένα.

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Παράλληλα, οι Πειραιώτες θα στερηθούν τη στήριξη των οπαδών τους για μία αγωνιστική, λόγω υποτροπής της ομάδας στην ίδια σεζόν.

Το χρονικό των επεισοδίων σύμφωνα με το σκεπτικό της ΔΕΑΒ

Η Επιτροπή στήριξε τις αποφάσεις της στο οπτικοακουστικό υλικό της ΕΡΤ, στο Φύλλο Αγώνα, καθώς και στις εκθέσεις της Αστυνομίας και των παρατηρητών. Το σκεπτικό της απόφασης χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Η ένταση εντός του αγωνιστικού χώρου

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι για φάουλ του Κέντρικ Ναν πάνω στον Σάσα Βεζένκοφ.

Σύμφωνα με τη ΔΕΑΒ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αν και δεν είχε καμία εμπλοκή στη φάση, κινήθηκε απειλητικά εκτός φάσης προς τον γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Παρά την προσπάθεια των συμπαικτών του να τον συγκρατήσουν, ο σέντερ του Ολυμπιακού κόλλησε το μέτωπό του σε αυτό του Ναν και στη συνέχεια τον έσπρωξε βίαια από τον λαιμό, ενέργεια που οδήγησε στην αποβολή του.

Η ποινή:

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Διοικητικό πρόστιμο 50.000€ στον Τζόουνς και μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών στον Ολυμπιακό. Η ποινή της έδρας επιβλήθηκε λόγω υποτροπής, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογο πρόστιμο (50.000€) στον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα, εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.

Η «δεύτερη πράξη» στους διαδρόμους των αποδυτηρίων

Η ένταση δεν σταμάτησε στο παρκέ. Μετά την αποβολή και των δύο παικτών, οι Ναν και Τζόουνς διασταυρώθηκαν στον δρόμο για τα αποδυτήρια.

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Εκεί, η αρχικά λεκτική τους αντιπαράθεση κλιμακώθηκε ακαριαία σε αμοιβαίες απωθήσεις και ξεκάθαρη πρόθεση συμπλοκής. Αν και οι άνθρωποι των δύο ομάδων και οι αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν για να τους χωρίσουν, ο Τζόουνς κατάφερε να ξεφύγει από τον κλοιό ασφαλείας.

Ενώ ο Ναν κατευθυνόταν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ο Αμερικανός του Ολυμπιακού επιτέθηκε εκ νέου απειλητικά, επιχειρώντας να τον πλήξει με γροθιά στο κεφάλι.

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Η ποινή: Δεύτερο διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000€ στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Οι συγκεκριμένες κυρώσεις επιβλήθηκαν με την αυστηρή εφαρμογή της σχετικής αθλητικής νομοθεσίας (παρ.2Α του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν.5224/2025).