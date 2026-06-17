Ολυμπιακός: Τιμήθηκαν οι πρωταθλήτριες Ευρώπης του πόλο γυναικών από Μαρινάκη και Δήμο Πειραιά (Εικόνες & Βίντεο)

Έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο κατέκτησε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, όπου η ομάδα πόλο γυναικών σήκωσε το τρόπαιο του τελικού του Champions League, με τον Δήμο Πειραιά να τιμά τις πρωταθλήτριες, με παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Για 4η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Champions League του πόλου γυναικών, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και όλη την “ερυθρόλευκη” οικογένεια να αποθεώνει τις νέες πρωταθλήτριες Ευρώπης.

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Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά έλαβε χώρα η εκδήλωση, με «οικοδεσπότη» τον δήμαρχο, Γιάννη Μώραλη, αλλά στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ίσιδωρος Κούβελος, ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.