Ολυμπιακός: Τιμήθηκαν οι πρωταθλήτριες Ευρώπης του πόλο γυναικών από Μαρινάκη και Δήμο Πειραιά (Εικόνες & Βίντεο)
Στο Δημοτικό Θέατρο έλαβε χώρα η εκδήλωση
Έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο κατέκτησε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, όπου η ομάδα πόλο γυναικών σήκωσε το τρόπαιο του τελικού του Champions League, με τον Δήμο Πειραιά να τιμά τις πρωταθλήτριες, με παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Για 4η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Champions League του πόλου γυναικών, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και όλη την “ερυθρόλευκη” οικογένεια να αποθεώνει τις νέες πρωταθλήτριες Ευρώπης.
Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά έλαβε χώρα η εκδήλωση, με «οικοδεσπότη» τον δήμαρχο, Γιάννη Μώραλη, αλλά στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ίσιδωρος Κούβελος, ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση
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