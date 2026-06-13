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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένταση στα αποδυτήρια μετά το τέλος του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Oι δύο ομάδες προανήγγειλαν μηνύσεις για το επεισόδιο

Ένταση στα αποδυτήρια μετά το τέλος του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
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Τη νίκη πήρε ο Ολυμπιακός με 89-85 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τον 5ο τελικό της GBL και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας της ιστορίας του, ωστόσο σημειώθηκαν επεισόδια στα αποδυτήρια μετά την λήξη του αγώνα.

Νέα ένταση έφερε στο ΣΕΦ ο καυγάς του Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όπου χρειάστηκε η παρέμβαση των ΜΑΤ στα αποδυτήρια ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

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Στη συνέχεια οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν στα αποδυτήρια ώστε να αποχωρήσουν από το ΣΕΦ, ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού βγήκαν ξανά στο παρκέ για την απονομή του τρόπαιου.

Οι δύο ομάδες προανήγγειλαν πάντως μηνύσεις για το επεισόδιο των δύο παικτών.

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