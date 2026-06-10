Μπέλφαστ: Ο 40χρονος που μαχαιρώθηκε από τον Σομαλό έχασε το μάτι του – Εικόνες “Αποκάλυψης” μετά τα επεισόδια (Βίντεο)

To Μπέλφαστ στη βόρεια Ιρλανδία θυμίζει και σήμερα, Τετάρτη (10/06), βομβαρδισμένο τοπίο, έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, για την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονου από το Σουδάν. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι κάτοικοι τον ταυτοποίησαν ως Στίβεν Όγκιλβι.

Το 2023 είχε εγκατασταθεί ο Σουδανός στην Ιρλανδία, ο οποίος στη μέση του δρόμου ακινητοποίησε τον 40χρονο και με μαχαίρι επιχείρησε να του κόψει το κεφάλι. Ωστόσο χάρη στην άμεση επέμβαση του “ήρωα του Μπέλφαστ”, ενός πατέρα και δύο ακόμα πολιτών, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα, όπου έχει καταγωγή από την Σκωτία, φέρεται να έμενε στο ίδιο συγκρότημα με τον δράστη, ενώ παραμένει άγνωστο το κίνητρο της επίθεσης.

Ο 40χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Μπέλφαστ με τραύματα σε λαιμό, πρόσωπο, λαιμό και πλάτη, ενώ οι τελευταία ανακοίνωση των γιατρών αναφέρει ότι το θύμα έχασε το ένα μάτι του.

Στη Daily Mail μίλησε ένας γείτονας των δύο ανδρών, όπου κατήγγειλε ότι ακούγονται πολλά για τα κίνητρα της επίθεσης, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι ακόμη.΄΄Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής αποκάλυψε ότι ο Όγκιλβι ήταν κωφός από το ένα αυτί και το σπίτι του είχε βανδαλιστεί πέρυσι.

«Ο Στίβεν είχε κάποια προβλήματα. Ζούσε μόνος του, αλλά συχνά φιλοξενούσε κόσμο. Επρόκειτο να μεταφερθεί σε άλλο διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης στις 15 Ιουνίου», αποκαλύπτει.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο Σουδανός να έχει καβαλήσει και ακινητοποιήσει το θύμα, ενώ με το μαχαίρι να τον τραυματίζει σε πρόσωπο και λαιμό.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πολιτών, ανάμεσά τους και ο «ήρωας» που με ραβδί χέρλιγνκ τον σταμάτησε από τον αποκεφαλισμό, ο 40χρονος σώθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨BELFAST HERO!



Real men still exist.



Maitiu Mág Tighearnán (Maitie Mag Toghearnan) saw a savage street attack last night in Belfast. He grabbed his hurley stick and stepped in to protect the victim.



No waiting for police. No bystanders. Just courage.



We needs thousands… pic.twitter.com/vsLHC93GJd— Gauci Reports (@GauciReports) June 9, 2026

«Κοίταξα έξω χθες βράδυ και είδα δύο άνδρες που τσακώνονταν. Ήταν φρικτό, αλλά όλα έγιναν πολύ γρήγορα και μετά εμφανίστηκε ένας άνδρας με μπαστούνι χέρλινγκ για να βοηθήσει. Δεν γνώριζα αρχικά ότι το θύμα ήταν ο Στίβεν. Το έμαθα μόλις το πρωί, όταν πληροφορήθηκα ότι η αστυνομία είχε πάει στο διαμέρισμά του. Δέχθηκε την επίθεση ακριβώς έξω από την είσοδο του σπιτιού του. Από όσα ακούω, είναι ζωντανός, αλλά οριακά. Ο Σουδανός που κατηγορείται ότι τον επιτέθηκε έμενε σε άλλο κτίριο του συγκροτήματος. Είχε μετακομίσει εκεί μόλις πρόσφατα», αποκάλυψε κάτοικος της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨 BREAKING: A bus has been set on fire in Belfast amid protests over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/FX8maCMalK — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

«Τον έχω δει αρκετές φορές στην περιοχή. Κατάγεται από τη Σκωτία και ζει εδώ αρκετά χρόνια. Είναι ευάλωτος άνθρωπος και κάποιοι γείτονες τον φροντίζουν. Ο Σουδανός που συνελήφθη από την αστυνομία έμενε επίσης στο συγκρότημα. Δεν βρισκόταν εκεί για πολύ, ίσως μία εβδομάδα περίπου. Μόλις είχε μεταφερθεί εκεί. Πρόκειται για κατοικίες κοινωνικής στέγασης», αποκαλύπτει άλλος κάτοικος της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ταξίδι του δράστη

Για τον 30χρονο δράστη μίλησε ο αρχηγός της αστυνομίας της βόρειας Ιρλανδίας, και είπε ότι φέρεται να ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και μετά πήγε στο Δουβλίνο, όπου πήρε λεωφορείο τον Φεβρουάριο του 2023 για το Μπέλφαστ.

Το επόμενο διάστημα υπέβαλε αίτημα ασύλου και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Belfast

La città è esplosa in un susseguirsi di violenze, incendi, proteste e scontri – hanno attaccato hotel, negozi e veicoli di immigrati. Le strade sono bloccate, le auto vengono incendiate e continuano scontri violenti con la polizia. pic.twitter.com/Dd6S9Zjopc— Fely 💤🇮🇹 (@Felyorfelix) June 10, 2026

Όπως γράφει η PSNI, σήμερα ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Μπέλφαστ για την επίθεση.

Η ημέρα μετά τα επεισόδια

Έπειτα από λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του 30χρονου, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, τόσο στο Μπέλφαστ όσο και σε άλλες περιοχές της Ιρλανδίας, προκαλώντας επεισόδια, βάζοντας φωτιές και σπάζοντας ό,τι έβρισκαν στον διάβα τους.

🛑#BREAKING this is EXCLUSIVE footage from the streets of Belfast as we speak the main steam media is not doing justice on there reporting people are really angry tonight❗️❗️❗️❗️#belfast #uk #news #riot #protest pic.twitter.com/icVwe2IeZL— RTI OSINT (real time intelligence) (@RTI_imtel) June 9, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφορούν φαίνεται τουλάχιστον ένα λεωφορείο και δεκάδες αυτοκίνητα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ διαδηλωτές βάζουν φωτιές σε σπίτια μεταναστών, ζητώντας την απέλαση τους ακόμη και αν έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ιρλανδία.

#JeremyVine

I hope all the right-wing/far-right ghouls who frequent #bbcnews, #skynews, #gbnews, #talktv, #lbc and the right-wing press enjoyed the pogrom in #Belfast, last night

People being burned out of their homes

The #ElonMuskRiots must have been a delight for them pic.twitter.com/nQfdmZqTIH— George_T_Truth2🛞 (@George_T_Truth2) June 10, 2026

Κουκουλοφόροι συγκρούστηκαν με την αστυνομία και εισέβαλαν σε σπίτια ουρλιάζουν «έξω οι ξένοι».