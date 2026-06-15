Λάρισα: Ένταση και επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΛ και αστυνομικούς έξω από το σπίτι του ισχυρού άνδρα των «βυσσινί» (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 15/6 στην Λάρισα ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΛ και αστυνομικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, τα επεισόδια έλαβαν χώρα μετά την πορεία των φίλων της ομάδας για τις εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Larissanet δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε επιχείρηση απώθησης των φιλάθλων, κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης. Από την πλευρά τους, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προχώρησαν σε καύση κάδων απορριμμάτων, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί περαιτέρω.

Ακολούθησαν συμπλοκές μικρής έκτασης και κυνηγητό στους δρόμους του κέντρου της πόλης, με τα επεισόδια να μεταφέρονται μέχρι και την Κεντρική Πλατεία Λάρισας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές.

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