Βαριά τιμωρία σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το Game 5 των τελικών της GBL: Ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών και πρόστιμα 

Βαριές ποινές με αφαίρεση βαθμών και προστίμων επέβαλε ο αθλητικός δικαστής σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) για όσα συνέβησαν στο Game 5 των τελικών της GBL.

Ειδικότερα, οι αιώνιοι καλούνται αμφότεροι να καταβάλουν 150.000 ευρώ, ενώ δέχθηκαν και ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών για το επόμενο πρωτάθλημα.

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Ειδικότερα για την ποινή του Ολυμπιακού αναφέρεται: Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο α΄ πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή), και β) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για τη δεύτερη ως άνω πράξη του καλαθοσφαιριστή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή).

Ίδιο σκεπτικό και στην τιμωρία για τον Παναθηναϊκό: Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο 1 πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, και 2) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για πρόκληση επεισοδίων από τους αθλητές, τους παράγοντες και τα λοιπά μέλης αυτής, που συνιστά επίσης δυσφήμιση του αθλήματος.