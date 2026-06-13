Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι εξάδες των ξένων που επέλεξαν Μπαρτζώκας και Αταμάν για τον 5ο τελικό

Λίγες ώρες απέμειναν για τον σημερινό (13/6) 5ο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Πριν την αναμέτρηση, οι δύο προπονητές επέλεξαν την εξάδα των ξένων που θα αγωνιστούν στον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

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Ειδικότερα, Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα θα είναι εκτός για τον Ολυμπιακό, του οποίου η εξάδα αποτελείται από τους Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Διαθέσιμος είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από πλευράς Ολυμπιακού μετά τα λίγα λεπτά που πήρε στο Game 4. Ο διεθνής γκαρντ έχασε τα πρώτα τρία παιχνίδια των τελικών λόγω τενοντίτιδας.

Από την πλευρά των «πρασίνων», ο Τσέντι Όσμαν μπορεί να έκανε μέρος της προπόνησης την Παρασκευή, αλλά θα μπει κανονικά στο παρκέ του ΣΕΦ για τον πέμπτο τελικό.

Ο Εργκίν Αταμάν τον επέλεξε, αντί του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, και έτσι η εξάδα του Παναθηναϊκού AKTOR αποτελείται από τους Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Τσέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ.

Εκτός παρέμεινε ο Κώστας Σλούκας και φυσικά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που υπέστη υποτροπή στην πελματιαία απονευρωσίτιδα