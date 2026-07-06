Ασπίδα προστασίας Λιόλιου στον Σπανούλη: “Η εικόνα της Εθνικής βαραίνει την ΕΟΚ, θα ανατρέψουμε την κατάσταση”

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσαν στον μπασκετικό κόσμο οι δύο απανωτές ήττες της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος τοποθετήθηκε μετά το τέλος των δύο αγώνων της Εθνικής παίρνοντας την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας.

«Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπέλλου η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη Διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως Πρόεδρό της.

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Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε τη κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει», ανέφερε ο Βαγγέλης Λιόλιος για την Εθνική μπάσκετ.

Μετά την βαριά ήττα από την Πορτογαλία, η Ελλάδα έπεσε στο 3-3 στη βαθμολογία του ομίλου, αποτελέσματα που μεταφέρει και στον επόμενο γύρο όπου θα κοντραριστεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.