Στα χνάρια του πατέρα του αναμένεται να βαδίσει ο γιος του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα καθώς θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 20χρονος Βραζιλιάνος που αγωνίζεται ως μέσος θα ενσωματωθεί στη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών στην Super League 2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα πέρασε σήμερα εργομετρικά μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Β ομάδας και απομένει η τυπική ανακοίνωση της συνεργασίας.

Ο Τζουλιάνο έχει γεννηθεί στις 28 Ιουνίου 2006, δηλαδή λίγες εβδομάδες πριν ο πατέρας του επιστρέψει στην Ελλάδα για ένα σύντομο πέρασμα που είχε πραγματοποιήσει από τον Εθνικό Πειραιώς.

Στο βιογραφικό του υπάρχει καταγραφή μόνο από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 με τη Σαο Μπερνάρντο στο πρωτάθλημα Κ17 της Βραζιλίας.

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!



It is with great pleasure that we announce that Giovanni Silva de Oliveira has been appointed as Olympiacos' Ambassador in Latin America!



Temos o… pic.twitter.com/cStwYfCA3U— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 1, 2026

Να θυμίσουμε, ότι στις Αρχές Ιουλίου ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα ανέλαβε και επίσημα τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική με τον Βραζιλιάνο “θρύλο” να επιστρέφει στο λιμάνι μετά από 21 χρόνια.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζιοβάνι συνέδεσε το όνομα του με τη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού τη φανέλα του οποίου φόρεσε για πρώτη φορά το 1999 όταν αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα.

Έμεινε στους Πειραιώτες για πέντε χρόνια κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα, έχοντας συνολικά 208 συμμετοχές και 97 γκολ.