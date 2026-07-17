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Ολυμπιακός – Φορτούνα Σιτάρντ: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του φιλικού αγώνα

Ένα ακόμα τεστ για τους Πειραιώτες

Ολυμπιακός – Φορτούνα Σιτάρντ: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του φιλικού αγώνα
EUROKINISSI
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Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι δίνει το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 ο Ολυμπιακός κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρντ.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να δει για μια ακόμη φορά τους παίκτες του να αγωνίζονται σε ανταγωνιστικό επίπεδο και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν.

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Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα ανακοίνωσε τις επιλογές του για την ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων», με τον Ζότα Σίλβα να παίρνει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Στουρνάρας. Η τετράδα στην άμυνα απαρτίζεται από τους Σιώζο, Κάρμο, Κουτσίδη και Ορτέγκα, ενώ στον άξονα θα βρίσκονται οι Σιπιόνι και Φίλης.

Οι Μαρτίνς και Αντρέ Λουίζ θα βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης, ενώ ο Ζότα Σίλβα θα κινείται πίσω από τον προωθημένο Μασούρα.

H ενδεκάδα της Φορτούνα Σιτάρντ

Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.

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