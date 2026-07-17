Ολυμπιακός – Φορτούνα Σιτάρντ: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του φιλικού αγώνα

Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι δίνει το απόγευμα της Παρασκευής 17/7 ο Ολυμπιακός κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρντ.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να δει για μια ακόμη φορά τους παίκτες του να αγωνίζονται σε ανταγωνιστικό επίπεδο και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν.

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Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα ανακοίνωσε τις επιλογές του για την ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων», με τον Ζότα Σίλβα να παίρνει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Στουρνάρας. Η τετράδα στην άμυνα απαρτίζεται από τους Σιώζο, Κάρμο, Κουτσίδη και Ορτέγκα, ενώ στον άξονα θα βρίσκονται οι Σιπιόνι και Φίλης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ! / Our line-up for today’s match against Fortuna Sittard! 🔴⚪️#OlympiacosFC pic.twitter.com/t3tF9kp1F4 July 17, 2026

Οι Μαρτίνς και Αντρέ Λουίζ θα βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης, ενώ ο Ζότα Σίλβα θα κινείται πίσω από τον προωθημένο Μασούρα.

H ενδεκάδα της Φορτούνα Σιτάρντ

Onze 11.



Subs: Luuk Koopmans, Siebe Wylin, Yassin Oukili, Nick de Groot, Shiloh ’t Zand, Kevin van Burgsteden, Alhaji Bah, Gani Büyükn, Amin Laoukili, Owen Johnson, Kaylen Reitmaier pic.twitter.com/woQNEweZ7u— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) July 17, 2026

Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.