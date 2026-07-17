Ρίχνει «βόμβα» με Σαλάχ η Μπεσίκτας – Το συμβόλαιο που δίνει στον Αιγύπτιο σταρ

Τη δική της βόμβα είναι έτοιμη να πυροδοτήσει η Μπεσίκτας θέλοντας να κάνει δικό της τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Foot Mercato ο Αιγύπτιος άσος φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία για να ενταχθεί στην Μπεσίκτας.

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Ελεύθερος πλέον μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, ο Αιγύπτιος θρύλος αναμένεται να υπογράψει σύντομα μονοετές συμβόλαιο, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, με τον τουρκικό σύλλογο. Στην Κωνσταντινούπολη, ο τρεις φορές νικητής της Premier League πρόκειται να εισπράττει μισθό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους.

Σχεδόν μια δεκαετία αφότου εγκαταστάθηκε στις όχθες του Μέρσεϊσαϊντ, όπου αγωνίστηκε σε περισσότερα από 440 παιχνίδια, σκόραρε 257 γκολ και κατέκτησε τουλάχιστον οκτώ τρόπαια με τους «Κόκκινους», ο Σαλάχ ετοιμάζεται τώρα να γνωρίσει την πέμπτη χώρα της λαμπρής καριέρας του, προερχόμενος μάλιστα από μια επιτυχημένη πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τους «Φαραώ».

Έχοντας πραγματοποιήσει 41 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο γεννημένος στο Ναγκρίγκ παίκτης αποδείχθηκε καθοριστικός σε 22 περιπτώσεις, βρίσκοντας τα δίχτυα 12 φορές και μοιράζοντας 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.