Ζοέλ Ρόκα: Παίκτης του Ολυμπιακού ο Καταλανός εξτρέμ – Στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία

Ακόμη μία μεταγραφική κίνηση για το φετινό καλοκαίρι ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός καθώς η ομάδα του Πειραιά υπέγραψε συμφωνία 5ετούς διάρκειας με τον Ζοέλ Ρόκα.

Ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών, μιας και έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο 5 χρόνων (4+1) και θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το βασικό στάδιο της προετοιμασίες των “ερυθρόλευκων”.

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Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να κερδίσουν τη μάχη με τις υπόλοιπες ομάδες της La Liga που ήθελαν τον Ρόκα, με τη Ζιρόνα να βάζει στα ταμεία της ένα ποσό που ξεπερνάει τα 5.000.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν μπόνους ύψους 1.500.000 ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται σήμερα (17/7) στην Ολλανδία και λογικά θα παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα, στην αναμέτρηση με τη Φορτούνα Σιτάρντ.