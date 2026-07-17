Ολυμπιακός – Φορτούνα Σιτάρντ 3-1: Με «όργια» Ζότα Σίλβα πήραν τη φιλική νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός με τρία γκολ του Ζότα Σίλβα επικράτησε 3-1 της Φορτούνα Σιτάρντ σε φιλικό παιχνίδι το βράδυ της Παρασκευής 17/7.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξαν πολύ καλά στοιχεία ενόψει και του αυριανού πιο δύσκολου φιλικού τεστ με τον Άγιαξ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλης πρωταγωνιστής ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος σκόραρε τρεις φορές (20′, 24′, 58΄) δίνοντας τη νίκη στους Πειραιώτες. Για τους Ολλανδούς μείωσε ο Ουκίλι στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι να είναι ακόμη σε άδεια, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε χρόνο στην κορυφή της επίθεσης στον Γιώργο Μασούρα, κρατώντας εκτός ως το 77′ τον Γιάρεμτσουκ και πολλούς από τους βασικούς του, διότι το Σάββατο (18/7) ακολουθεί το μεγάλο φιλικό με τον Άγιαξ.

Αυτός που ξεχώρισε, ωστόσο ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ. Έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο σκοράροντας στο 20’ από κοντά με ωραίο γυριστό και στο 24’ με καταπληκτικό ψηλοκρεμαστό από ασίστ του Σιπιόνι. Κι έκλεισε τον κύκλο των τερμάτων του στο 58’ με πέναλτι, δύο λεπτά μετά τη μείωση του σκορ απ’ τον Ουκίλι (56’).

Ο Ολυμπιακός, έχοντας πολλούς «μικρούς» στην ενδεκάδα του, είχε συνολικά καλή εικόνα στον αγώνα κι έδειξε πως σιγά-σιγά αρχίζει να «λύνεται».

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Στουρνάρας, Σιώζιος, Κουτσίδης (77’ Σμαΐλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγκα, Σιπιόνι (32’ λ.τρ. Μπακούλας), Φίλης, Ζέλσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ (77’ Ροντινέι), Ζότα Σίλβα, Μασούρας (77’ Γιάρεμτσουκ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ (Ντάνι Μπούις): Μπράντερχορστ, Φαν Ότελε, Πέτερσον, Ντάλχαους, Ρομένι, Πίντο, Μπρίτιν, Ζέφουικ, Χούμπνερ, Εγκμπέμου, Ιχατάρεν.