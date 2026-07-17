ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τις αναμετρήσεις με τη Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Europa League
Σε ελεύθερο κανάλι οι μάχες της ομάδας της Θεσσαλονίκης
Γνωστό έγινε το κανάλι που θα μεταδώσει τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τη Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Europa League.
Συγκεκριμένα, τα παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα έχουν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από το OPEN, καθώς το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη πήρε τα δικαιώματα του αγώνα και θα τα μεταδόσει κανονικά από την ελεύθερη συχνότητα.
Ο 1ος αγώνας του ζευγαριού ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου (20:00) στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας (30/7/2026, 20:45).
πηγή στην Google
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