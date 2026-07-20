Τσεντί Όσμαν : Ανακοίνωσε την “βόμβα” μεγατόνων ο ΠΑΟΚ – Αυτό είναι το ποσό που θα λάβει

Μία μεταγραφή που προκάλεσε “σεισμική δόνηση” ανακοίνωσε επίσημα ο ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) καθώς ο Τσεντί Όσμαν είναι πλέον παίκτης του “Δικεφάλου”.

Ο Όσμαν θα παρουσιαστεί επίσημα σήμερα (20/07, 18:30) μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, σε εκδήλωση όπου θα δώσει το «παρών» και ο Τέλης Μυστακίδης. Ο παίκτης θα λάβει συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια, ενώ οι Θεσσαλονικείς κατέβαλαν 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να ολοκληρωθεί η “μεταγραφή βόμβα”.

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Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague είχε, σε 39 αναμετρήσεις, μέσο όρο 12.9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 12.7 PIR.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον αθλητή Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 2028-29».