Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρομερή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο από την «Ένωση» – Προηγείται με 3-0

Απίθανα πράγματα από τους παίκτες του Νίκολιτς

Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρομερή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο από την «Ένωση» – Προηγείται με 3-0
EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Η ΑΕΚ είναι ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Τσέλιε εκτός έδρας για τη φάση των 16 του UEFA Europa Conference League.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκαν στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης με 3-0 βάζοντας εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τις βάσεις για τη νίκη και το μεγάλο προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βάργκα (3′), Κοίτα (33′) και Γκατσίνοβιτς (36′) σκόραραν τα γκολ για την ΑΕΚ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ