Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρομερή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο από την «Ένωση» – Προηγείται με 3-0

Η ΑΕΚ είναι ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Τσέλιε εκτός έδρας για τη φάση των 16 του UEFA Europa Conference League.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκαν στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης με 3-0 βάζοντας εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τις βάσεις για τη νίκη και το μεγάλο προβάδισμα για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Βάργκα (3′), Κοίτα (33′) και Γκατσίνοβιτς (36′) σκόραραν τα γκολ για την ΑΕΚ.