“Κοκκίνισε” το ΣΕΦ πριν το Game 1 του Ολυμπιακού με την Μονακό

Ο Ολυμπιακός μπαίνει απόψε στην μάχη των playoff της EuroLeague έχοντας στόχο να βρεθεί στο Final Four της διοργάνωσης στην Αθήνα.

Με τις πρώτες δυο αναμετρήσεις, να διεξάγονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα και τον τίτλο του φαβορί. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προαναγγείλει πως ολόκληρο το ΣΕΦ θα… ντυθεί στα κόκκινα στο Game 1 της σειράς, με επετειακά μπλουζάκια.

Ήδη τα μπλουζάκια, έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις θέσεις του φαληρικού γηπέδου, περίπου πέντε ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης (21:00).

Η ανάρτηση της ΚΑΕ:

Απόψε (28/04, 21.00) γράφεται το πρώτο κεφάλαιο κόντρα στη Μονακό και το ΣΕΦ δεν θα είναι απλά γεμάτο, θα είναι 🔥



Μπαίνοντας στη θέση σου, σε περιμένει το συλλεκτικό t-shirt της @Piraeus_Bank με το μήνυμα: “All the way”! 🟥



Το φοράμε, το ζούμε, το… pic.twitter.com/iYgpCeS4wi— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 28, 2026

Το φοράμε, το ζούμε, το φωνάζουμε! Γινόμαστε ένα με την ομάδα και παλεύουμε όλοι μαζί για το 1-0. No excuses. No limits.

ALL THE WAY».