ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Βάζει «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ζίνι με το 1-0 της «Ένωσης»

Ο Ζίνι έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο εντός έδρας για τα προημιτελικά του UEFA Europa Conference League.

Συγκεκριμένα, ο Ανγκολέζος επιθετικός που μπήκε στην ενδεκάδα λόγω της τιμωρίας του Λούκα Γιόβιτς έκανε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης το 1-0 για την «Ένωση», η οποία θα πρέπει να ανατρέψει το 3-0 που είχε ηττηθεί στον πρώτο αγώνα.

