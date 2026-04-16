ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Βάζει «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ζίνι με το 1-0 της «Ένωσης»
Είχε ηττηθεί με 3-0 από τους Ισπανούς στον πρώτο αγώνα
Ο Ζίνι έκανε το 1-0 για την ΑΕΚ κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο εντός έδρας για τα προημιτελικά του UEFA Europa Conference League.
Συγκεκριμένα, ο Ανγκολέζος επιθετικός που μπήκε στην ενδεκάδα λόγω της τιμωρίας του Λούκα Γιόβιτς έκανε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης το 1-0 για την «Ένωση», η οποία θα πρέπει να ανατρέψει το 3-0 που είχε ηττηθεί στον πρώτο αγώνα.
13’ O Ζίνι με σουτ μέσα από την περιοχή ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ!#AEKFC #UECL pic.twitter.com/D4qGt1TlPA— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) April 16, 2026
