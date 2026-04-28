Χανιά: Χειρουργήθηκε ο 4χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων

Σε κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τετράχρονο αγόρι, το οποίο έπεσε θύμα σφοδρής επίθεσης από σκύλο στην περιοχή Βατόλακκο Χανίων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, κινητοποιώντας άμεσα τις υγειονομικές και αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Μετά την επίθεση, το παιδί διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων που έφερε σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Η διακομιδή έγινε υπό δρακόντεια μέτρα και με τη συνεχή συνδρομή δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος. Ο μικρός ασθενής εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων για στενή παρακολούθηση και περαιτέρω νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cretalive.gr πρόκειται για έναν οικόσιτο σκύλο, ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες επιτέθηκε στον ανήλικο. Το παιδί φέρει πολλαπλά δαγκώματα στο σώμα του, η σοβαρότητα των οποίων επέβαλε την άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται η τήρηση των κανόνων ασφαλείας από πλευράς των ιδιοκτητών του ζώου, ενώ αναμένονται καταθέσεις από το περιβάλλον της οικογένειας που θα ρίξουν φως στα αίτια της επίθεσης.