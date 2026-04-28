Θεσσαλονίκη: «Είχα ειδοποιήσει τη νταντά», υποστήριξε η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από το μπαλκόνι

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας πεντάχρονος βρέθηκε μόνος του σε μπαλκόνι έκτου ορόφου, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Όλα έγινα λίγο μετά τις 11:30., όταντο παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετά αντικείμενα στον πολυσύχναστο δρόμο, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο ανήλικος έριχνε επίμονα νερό με λάστιχο προς το πεζοδρόμιο.

Όταν το νερό τελείωσε, άρχισε να εκσφενδονίζει αντικείμενα, μεταξύ των οποίων κάδους, σκουπίδια, πέτρες, ακόμα και μια ηλεκτρική σκούπα. Η επικίνδυνη δραστηριότητα διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, με τους αυτόπτες μάρτυρες να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, φοβούμενοι για τη σωματική ακεραιότητα τόσο του παιδιού όσο και των διερχομένων.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση και μεθοδική. Προκειμένου να μην τρομάξουν το παιδί και προκληθεί ατύχημα, οι αστυνομικοί προσέγγισαν το διαμέρισμα μέσω της ταράτσας και γειτονικού μπαλκονιού.

Έπειτα, κατάφεραν να περιορίσουν τον ανήλικο σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, εντόπισαν και ειδοποίησαν τη μητέρα, η οποία επέστρεψε άμεσα στο σημείο.

Τι ισχυρίστηκε η μητέρα

Η συλληφθείσα ισχυρίστηκε στις αρχές πως η απουσία της ήταν προσωρινή λόγω προγραμματισμένου ραντεβού με γιατρό. Υποστήριξε, μάλιστα, πως είχε μεριμνήσει για τη φύλαξη του γιου της, έχοντας ειδοποιήσει μια γυναίκα να μεταβεί στο διαμέρισμα, η οποία όμως προφανώς δεν είχε φτάσει έγκαιρα.

Η γυναίκα οδηγείται αύριο στον Εισαγγελέα, ενώμ με εισαγγελική εντολή, ο 5χρονος παραδόθηκε προσωρινά σε άτομα του στενού φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας.

