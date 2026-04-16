ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Όλο και πιο κοντά στην επική ανατροπή – Προηγείται με 2-0 των Ισπανών
«Βράζει» η Νέα Φιλαδέλφεια
Η ΑΕΚ με εύστοχο πέναλτι του Μάριν έκανε το 2-0 κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.
Συγκεκριμένα, ο Κοϊτά κέρδισε το πέναλτι με τον Μάριν να κάνει το 2-0 και να βάζει εκ νέου φωτιά στη Νέα Φιλάδελφεια.
Να θυμίσουμε, ότι ο Ζίνι στο 13ο λεπτό ήταν αυτός που έκανε το 1-0.
