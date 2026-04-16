ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Οι ενδεκάδες της μάχης στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Conference League

Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του UEFA Europa Conference League δίνουν οι ΑΕΚ και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Συγκεκριμένα, η «Ένωση» έχει να ανέβει τον δικό της «Γολγοθά» καθώς θα πρέπει να ανατρέψει το 3-0 που είχε ηττηθεί στον πρώτο αγώνα στην Ισπανία. Βέβαια, ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση αυτή δεν υπολογίζει το «αστέρι» της τον Λούκα Γιόβιτς που είναι τιμωρημένος.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ αποτελείται από τους Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιο, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Κοϊτά, Ζίνι, Βάργκα.