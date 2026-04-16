ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Άγγιξε την ιστορική πρόκριση αλλά η τύχη της γύρισε την «πλάτη»
Το πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε
Η ΑΕΚ έφτασε κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, επικράτησε 3-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο αλλά δεν κατάφερε να πάρει το «χρυσό εισιτήριο».
Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στον αγώνα και με τον Ζίνι έκανε το 1-0 στο 13ο λεπτό, ενώ ο Μάριν στο 36ο λεπτό μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Κοϊτά έγραψε το 2-0.
Ο Ζίνι με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 3-0 στο 51ο λεπτό αλλά οι Ισπανοί εννιά λεπτά αργότερα μείωσαν σε 3-1 και με αυτό το γκολ πήραν αυτοί την πρόκριση για τα ημιτελικά του Conference League και θα παίξουν με το Στρασβούργο.
