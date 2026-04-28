Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Στη ΓΑΔΑ υπό άκρα μυστικότητα ο 89χρονος – Είχε πάρει άδεια οπλοφορίας το 2018

Στην «εύθραυστη» ψυχική κατάσταση και το ιατρικό ιστορικό του 89χρονου, ο οποίος προκάλεσε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Εφετείο Αθηνών, εστιάζει η υπερασπιστική γραμμή που χαράσσει ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας.

Ο κ. Νουλέζας, αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση του ηλικιωμένου, προχώρησε σε δηλώσεις έξω από τη ΓΑΔΑ, τονίζοντας πως ο πελάτης του είναι ένα άτομο που «έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί».

Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον τραυματισμό πέντε πολιτών, υπογραμμίζοντας πως αναζητά τα αίτια που «όπλισαν το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων».

Παράλληλα, επισήμανε πως η νομική του συνδρομή ενέχει και έναν «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», λόγω της προχωρημένης ηλικίας του δράστη, ενώ προανήγγειλε το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς, όπως δήλωσε, «ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει βοήθειας».

Η κινηματογραφική σύλληψη στην Πάτρα

Ο δράστης, μετά την επίθεση στην Αθήνα, διέφυγε με ταξί στην Πάτρα καταβάλλοντας το ποσό των 200 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 89χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη έξω από ξενοδοχείο κοντά στο λιμάνι, έχοντας ήδη προμηθευτεί εισιτήριο με προορισμό την Ιταλία.

Η σύλληψή του κατέστη δυνατή όταν αναγνωρίστηκε από πολίτες κατά τη διάρκεια αναμονής του στο ξενοδοχείο, όπου αναζητούσε κατάλυμα μέχρι την αναχώρησή του.

Ο 89χρονος είχε παράνομα στην κατοχή του καραμπίνα και περίστροφο

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το παρελθόν του 89χρονου, ο οποίος το 2018 είχε κριθεί ικανός να οπλοφορεί μετά από γνωμάτευση ιδιώτη ψυχιάτρου. Ωστόσο, η άδεια αυτή ανακλήθηκε λίγους μήνες αργότερα, έπειτα από σειρά σοβαρών περιστατικών.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 είχε ένα φραστικό επεισόδιο με υπάλληλο στο Πρωτοδικείο. Δύο μήνες αργότερα τοποθέτησε φυσίγγια σε γραφείο εισαγγελέως, γεγονός που οδήγησε σε γνωμάτευση δημόσιου ψυχιατρείου για τον εγκλεισμό του και την αφαίρεση του οπλισμού του.

Ως εκ τούτου, η καραμπίνα και το περίστροφο που χρησιμοποίησε στις πρόσφατες επιθέσεις κατεχόντουσαν παράνομα. Αυτός είναι ο 89χρονος δράστης

Η επιστολή-μανιφέστο

Το κίνητρο της επίθεσης φαίνεται να συνδέεται με τη χρόνια δυσαρέσκεια του ηλικιωμένου για τη μη καταβολή της σύνταξής του και την υποτιθέμενη κακή συμπεριφορά δημοσίων υπαλλήλων προς το πρόσωπό του. Σε επιστολή που είχε ετοιμάσει για τα μέσα ενημέρωσης, αποτυπώνεται η οργή του με τη φράση: «Εγώ, το σκυλί, λύσσαξα και θα πάω να τους δαγκώσω».

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είμαι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε ”γενίτσαρο” που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ: ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια = πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.».

Ο κατηγορούμενος αναμένεται πλέον να μεταχθεί στην Αθήνα, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.