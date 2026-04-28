Κώστας Σλούκας: “Μετράω αντίστροφα, θα γυρίσω σύντομα” – Τι ζήτησε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού

Ο Κώστας Σλούκας είναι ο μεγάλος άτυχος για τον Παναθηναϊκό καθώς δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην σειρά με την Βαλένθια στα playoff της EuroLeague με τον Έλληνα γκαρντ να περνάει σήμερα (28/4) την πόρτα του χειρουργείου.

Το μήνυμά του μέσω social media έστειλε ο Κώστας Σλούκας μετά την επέμβαση η οποία θα τον κρατήσει στα πιτς για 3 βδομάδες.

Η ανάρτηση του:

«Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή.

Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επεμβαση,

κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωαννη( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)και κ. Χίσσα Διονύση( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.

Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.

Δύσκολο πολύ να απέχω απ το πιο σημαντικό κομματι της χρονιάς. Όμως ετσι ειναι ο πρωταθλητισμος. Θα γυρίσω σύντομα.

Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε ολη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!

ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ οπως πάντα».